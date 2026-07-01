Bolu'da otomobil takla attı, sürücü kayıplara karıştı - Son Dakika
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Bolu'da otomobil takla attı, sürücü kayıplara karıştı

Bolu\'da otomobil takla attı, sürücü kayıplara karıştı
01.07.2026 21:26
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Bolu'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, sürücü olay yerinden kaçtı. Jandarma arıyor.

Bolu'da tarlaya uçarak takla atan otomobilin sürücüsü, kazanın ardından kayıplara karıştı.

Kaza, Çaygökpınar köyü ile Ovadüzü Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 ADH 456 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, hurdaya dönen aracın içerisinde kimsenin olmadığını fark etti. Ekipler tarafından tarlada ve çevrede bir süre aranan sürücüye ulaşılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kayıplara karışan sürücünün bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Jandarma, Ulaşım, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da otomobil takla attı, sürücü kayıplara karıştı - Son Dakika

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