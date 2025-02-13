Bolu\'da Otomobil Yangını, İş Makinesiyle Söndürüldü

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Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, iş makinesi şoförünün ekskavatörle toprak atmasıyla söndürüldü.

Yangın, Alpağut Mahallesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün yönetiminde seyreden 14 AAF 996 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracını yol kenarına park etti. Motor kısmından yükselen alevler bir anda aracın ön kısmını sardı. O sırada bölgede çalışan iş makinesi şoförü, ekskavatör yardımıyla otomobilin üzerine toprak dökerek yangını söndürdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. - BOLU