Bolu'da Özel Otoparkta Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Özel Otoparkta Otomobil Alev Aldı

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi'nde bulunan bir özel otoparkta park halinde bulunan İbrahim Özdemir'e ait otomobil, motor kısmından alev aldı. Vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil hurdaya döndü.

13.06.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da özel otoparkta park halinde bulunan otomobil motor kısmından alev aldı. Alev alev yanan otomobil, vatandaş ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta park halindeki İbrahim Özdemir'e ait 31 AHT 252 plakalı otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin ön kısmını sardı. Alevleri gören bazı vatandaşlar da yangın tüpleri ile yanan otomobili söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle otomobil hurdaya döndü. Alev alev yanan otomobil, vatandaş kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

İbrahim Özdemir, İtfaiye, Bolu, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Özel Otoparkta Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:56:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Özel Otoparkta Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement