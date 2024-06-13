Bolu'da Özel Otoparkta Otomobil Alev Aldı

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Bolu'da özel otoparkta park halinde bulunan otomobil motor kısmından alev aldı. Alev alev yanan otomobil, vatandaş ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta park halindeki İbrahim Özdemir'e ait 31 AHT 252 plakalı otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin ön kısmını sardı. Alevleri gören bazı vatandaşlar da yangın tüpleri ile yanan otomobili söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle otomobil hurdaya döndü. Alev alev yanan otomobil, vatandaş kamerasına yansıdı. - BOLU