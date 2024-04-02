Bolu\'da palet fabrikasında çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde ölü sayısı 3'e yükseldi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada, Ali Karakurd (2) ve Mahmut Sümer (42) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.