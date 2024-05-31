Bolu'da parmağına sıkışan kadının yüzüğü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı - Son Dakika
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Bolu'da parmağına sıkışan kadının yüzüğü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Bolu\'da parmağına sıkışan kadının yüzüğü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Bolu'da G.K. isimli kadının parmağına sıkışan yüzük, doktorlar tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, demir kaşık ve spiral makinesi kullanarak yüzüğü başarılı bir şekilde çıkardı.

31.05.2024 12:07
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Bolu'da parmağına yüzük sıkışan kadın hastaneye başvurdu. Doktorların çıkartamadığı yüzüğü itfaiye ekipleri spiral ile keserek çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre, G.K. isimli vatandaş, yüzüğün parmağına sıkışmasıyla hastaneye başvurdu. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gelen G.K'nın parmağı doktorlar tarafından kontrol edildi. Hastanede yapılan müdahale ile yüzük çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, demir kaşık ve spiral makinesi yardımıyla yüzüğü çıkardı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da parmağına sıkışan kadının yüzüğü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı - Son Dakika

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