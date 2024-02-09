Bolu'da PTT'de Roman Vatandaşlara Hakaret Tartışması - Son Dakika
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Bolu'da PTT'de Roman Vatandaşlara Hakaret Tartışması

Bolu\'da PTT\'de Roman Vatandaşlara Hakaret Tartışması

Bolu'da PTT şubesinde sıra bekleyen roman vatandaşlara bir kişinin 'Çingene' demesi üzerine çıkan tartışma polis müdahalesiyle sona erdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

09.02.2024 16:10  Güncelleme: 16:12
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Bolu'da PTT'de sıra bekleyen roman vatandaşlara, bir kişinin 'Çingene' demesi üzerine ortalık karıştı. Polis ekipleri tarafından 5 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, PTT Caddesi üzerine bulunan PTT şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, PTT'de sıra alarak işlem yaptıracak olan roman vatandaşlara, sıra bekleyen bir kişi 'Çingene' dedi. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başlayarak alevlendi. PTT şubesi içerisinde birbirlerine yüksek sesle hakaretler savuran vatandaşlar, polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sözlü tartışmayı güçlükle sonlandırdı. Olay yerinde taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İfadesi alınmak üzere 5 kişi polis ekiplerince karakola götürüldü. Sözlü tartışmanın yaşandığı anlarda çevredeki vatandaşlar, olanları anbean izledi. - BOLU

Kaynak: İHA

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