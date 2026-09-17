Bolu\'da sabah sağanağı vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Bolu'da sabah sağanağı vatandaşları hazırlıksız yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji uyarılarının ardından Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmak isteyenler bina saçaklarına sığınırken sürücüler yollarda biriken sularda kontrollü ilerledi.
Bolu'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte beklenen yağış, sabah saatlerinde başladı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar bina saçaklarının altına sığındı. Şemsiyesi bulunanlar ise ıslanmamak için hızlı adımlarla yürüdü. Sürücülerse, yollarda biriken sularda kontrollü şekilde ilerledi.
Yağışın kentte aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?