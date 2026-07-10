Bolu'da Şantiyeden 2,5 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık - Son Dakika
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Bolu'da Şantiyeden 2,5 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık

Bolu\'da Şantiyeden 2,5 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık
10.07.2026 10:57
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Bolu'nun Gerede ilçesinde, bir şantiyeden çalınan malzemelerle yakalanan şüpheli gözaltında.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir şantiyeden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı belirlenen şahıs yakalandı.

Olay, 8 Temmuz Çarşamba günü Gerede ilçesindeki bir şantiyede meydana geldi. Şantiyeden 2 sirkülasyon pompası, pompalara ait 124 vana, 11 doğal gaz deprem vanası ve 3 yağmur suyu hidroforu çalındı. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme ile güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadelerinden, hırsızlık olayını C.Y.Y.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki malzemeleri elden çıkararak satmak istediği sırada Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan C.Y.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Şantiyeden 2,5 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Şantiyeden 2,5 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık - Son Dakika
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