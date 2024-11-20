Bolu\'da Seyir Halindeki Otomobilin Motoru Yanmaktan Kurtarıldı

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Bolu'da seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Yangın, Kürkçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Y. yönetimindeki 14 ACA 294 plakalı Mercedes marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını yol kenarına çekerek park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Otomobilin motor kısmında hasar meydana geldi. - BOLU