Bolu'da Tadilat Altındaki Ev Yangını

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Tadilat halindeki iki katlı ev yandı

BOLU - Bolu'da tadilat halindeki iki katlı kullanılmayan evde çıkan yangın hasara sebep oldu.

Olay, Semerkant Mahallesi Bakkalbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satılmış B.'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin kullanmadığı tadilat halindeki evde çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Vatandaşlar tarafından durumun fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere kısa süre içerisinde müdahale edildi. Evde büyük hasara neden olan yangını itfaiye ekipleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.