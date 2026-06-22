Tanju Özcan'ın şoförü tahliye edildi - Son Dakika
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Tanju Özcan'ın şoförü tahliye edildi

Tanju Özcan\'ın şoförü tahliye edildi
22.06.2026 14:45  Güncelleme: 14:56
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki nitelikli cinsel saldırı soruşturmasında tutuklanan şoför Suat Ç., avukatlarının itirazı üzerine mahkemece tahliye edildi.

Bolu'da 'irtikap' suçundan cezaevinde bulunan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yürütülen 'nitelikli cinsel saldırı' soruşturması kapsamında tutuklanan şoförü Suat Ç., avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

Geçtiğimiz şubat ayında 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Özcan'ın yargılandığı 'tehdit' ve 'şantaj' davasında mağdur sıfatıyla yer alan Bolu Belediyesi personeli Öznur Ç. (33), Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak ek ifade verdi.

İddiaya göre Öznur Ç. ifadesinde, belediyede işe başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Özcan'ın kendisine ilgi duyduğunu söylediğini ve fiziksel temasta bulunmaya çalıştığını öne sürdü. "Elimi tuttuğunda iterek odayı terk ediyordum. Karşımda koskoca başkan olduğu için kimseye bahsedemedim" iddialarında bulunan Öznur Ç., işten çıkarılma tehdidiyle korkutulduğunu ve bu nedenle Özcan ile birden fazla kez görüşmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Öznur Ç. ayrıca, söz konusu görüşmelere belediyeye ait kiralık araçlarla götürüldüğünü iddia etti.

Tanju Özcan ve şoförü tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında ifade veren şoför Suat Ç. ise, Öznur Ç.'yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan'ın yanına götürdüğünü öne sürdü. Öznur Ç.'nin savcılığa sunduğu iddiaların ardından harekete geçen ekipler, 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şoför Suat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde bulunan Tanju Özcan'ın da aynı soruşturmada 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 haziran tarihinde tutuklanmasına karar verildi.

Tahliye edildi

Soruşturma süreci devam ederken dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan şoför Suat Ç.'nin avukatları, müvekkillerinin tutukluluk durumuna itiraz etti. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda itiraz kabul edilerek Suat Ç.'nin tahliyesine karar verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Belediye, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanju Özcan'ın şoförü tahliye edildi - Son Dakika

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