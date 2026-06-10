Bolu\'da Terzi Kızına Saldırı

Bolu'da pantolon paçası yaptıran kadın, ücret konusunda tartıştığı terzinin kızını darbetti. Tartışma iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'ndeki bir terzi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, pantolonunun paçasını yaptırmak için terziye bırakan kadın, daha sonra yanındaki küçük çocuğuyla birlikte kıyafetini almaya geldi. İş yerinde kasada bulunan terzinin kızı, yapılan işlem karşılığında 250 TL ücret talep etti. Kadının 100 TL vermesi üzerine kız, annesinin iş yerinde olmadığını, ücret konusunu geldiğinde kendisiyle görüşebileceğini söyledi. Bunun üzerine müşteri ile terzinin kızı arasında tartışma çıktı. Kadın, kasanın arkasından pantolonunu almak isterken kendisine engel olmaya çalışan kızı iterek tokat attı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, kızına saldırdığını öne sürdüğü müşteriden şikayetçi oldu. - BOLU