Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bolu\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

TEM Otoyolu'nda tır bariyerlere çarptı, otomobil duramayarak çarptı. 1 kişi yaralandı.

04.12.2024 22:47
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tır makasladı. Tırın dorsesine aynı istikamette seyreden bir otomobil durmayarak çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.Ş.Ç. yönetimindeki 47 PC 978 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyreden F.K. idaresindeki 34 GOH 341 plakalı otomobil duramayarak tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, tırın kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. - BOLU

Kaynak: İHA

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