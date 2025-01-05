Bolu\'da Trafik Kilitlendi

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Bolu'da kamyonun üzerindeki geri dönüşüm malzemeleri alt geçide takılınca trafik kilitlendi.

Olay, Paşaköy Mahallesi TEM Otoyolu bağlantı noktasındaki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmeden geri dönüşüm malzemeleri alan Ufuk Ahmet Ö., malzemeleri 14 ET 051 plakalı kamyonuna yükledi. Yola çıkan sürücü, Paşaköy Mahallesi TEM Otoyolu bağlantı noktasındaki alt geçide girdi. Alt geçide sorunsuz bir şekilde giren kamyonun kasasındaki malzemeler 4.5 metre yüksekliğindeki alt geçidin çıkış noktasında takıldı. Kamyonun ileri hareket etmesiyle geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı. Kamyonun arkasından başka bir araç gelmemesi faciayı önlerken, yola dökülen malzemeler nedeniyle trafik durdu. Uzun araç kuyrukları oluşurken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ayrıca yola dökülen malzemeleri temizlemek amacıyla vinç çağırıldı. Vinç yardımıyla yola dökülen malzemeler tekrar kamyona yüklenirken, bölgede trafik akışı normal seyrine döndü. - BOLU