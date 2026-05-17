Bolu\'da Traktör Dereye Girince Çiftçi Kurtarıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde su seviyesi yükselen dereden traktörüyle geçmeye çalışırken mahsur kalan çiftçi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Gerede ilçesine bağlı Süllertoklar köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.O. idaresindeki traktör, dereden geçiş yaptığı sırada suyun debisinin yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi. Kısa sürede suyun yükselmesiyle traktörün kabin kısmı su altında kaldı ve sürücü araçta mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Su içerisinde kalan traktör ise daha sonra çekici yardımıyla dereden çıkarıldı. - BOLU