Bolu\'da Traktör-Kamyonet Çarpışması

3.Sayfa

Bolu'da köy yolunda traktörle kamyonetin çarpışması neticesinde iki kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Keçikıran Köyü mahalle yolu içerisinde meydana geldi. Süleyman Ö. idaresindeki 14 AK 650 plakalı kamyonet ile Arif G. yönetimindeki traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. - BOLU