Bolu\'da Traktör Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

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Bolu'da yayladan dönüş yolunda kontrolden çıkan traktörün altında kalan 21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilıca Yaylası'ndan köyüne dönen Muhammed Can Dedeoğlu (21) yönetimindeki 14 BC 470 plakalı traktör, orman yolunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada traktörün altında kalan 21 yaşındaki genç, feci şekilde can verdi. Ailesinin bir süre haber alamadığı genç, yayla yolunda uçuruma devrilmiş vaziyette bulundu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU