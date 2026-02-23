Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Bolu\'da Uyuşturucu ve Kaçak Göçmen Operasyonu
23.02.2026 18:08
Bolu'da yapılan operasyonda uyuşturucu, elektronik sigara ele geçirildi, 123 kişi yakalandı.

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin 16-22 Şubat tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu ve elektronik sigara ele geçirilirken, çeşitli suçlardan 123 kişi ve 9 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 59,92 gram kannabinoid, 1,58 gram metamfetamin, 2,38 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cam aparat ile uyuşturucu suçundan elde edilen 5 bin 685 lira ele geçirildi. Ekiplerin 7 ayrı adrese gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kent genelinde kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalarda da 6 bin adet elektronik sigara kiti ve 150 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ekiplerin iki ayrı adrese gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kent genelinde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik ekiplerce yürütülen çalışmalarda farklı suçlara ilişkin 224 asayiş olayına müdahale edildi. Bu olaylara karışan 79 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 32 şüpheli yakalanarak, 14'ü tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda ise yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 9 şahıs yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Bolu, Son Dakika

18:11
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
