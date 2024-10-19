Bolu\'da Yağışlı Yolda Kaza

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Bolu'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip şarampole devrildi, kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Nallıhan kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dolayüz köyü yakınlarında Selman Ö. idaresindeki 34 MEY 010 plakalı cip, yağmur yağışının etkisiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan cip, şarampole devrildi. Kazada sürücü Selman Ö., yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle cipte maddi hasar meydana geldi. - BOLU