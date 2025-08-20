Bolu\'da Yangın Korkuttu

Bolu'da evin bitişiğinde otluk arazide çıkan yangın korkuttu. Alevler eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Alpagut Mahallesi 266. Sokak'ta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle evin dibindeki kuru otlar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale sonucu yangın, evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sebebiyle küçük bir alan küle döndü. Vatandaşların sokağa yangın çıkaracak maddeleri atmaması gerektiğini vurgulayan mahalle sakini İsmail Kaya, "Neden çıktığını bilmiyorum ama insanlar elindeki yangın çıkarabilecek şeyleri sokaklara atmasın" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU