Bolu'da Yangın Üzerinden Dolandırıcılık Yapılıyor - Son Dakika
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Bolu'da Yangın Üzerinden Dolandırıcılık Yapılıyor

Yangında hayatını kaybedenler üzerinden bahis reklamı yapan dolandırıcılar sosyal medya kullanıyor.

27.01.2025 10:35
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Bazı kişiler Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayı üzerinden bahis reklamı yaptı.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelde 21 Ocak Salı günü gece saatlerinde yangın çıkmış ve olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından bazı kişiler yangını kullanarak sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitesi reklamları yapmaya başladı. Sosyal paylaşım platformu Facebook üzerinden yapılan reklamlarda kişiler kendilerini yangında çalışan itfaiye personeli veya yangından etkilenen vatandaşlar gibi gösteriyor.

Çocuğunu kurtardığım için bana uygulamayı gösterdi yalanı

Şahıslar, kendisini itfaiye personeli gibi gösterdiği reklamlarda yangında çocuğunu kurtardığı için bir kadının yanına gelerek nasıl teşekkür edebileceğini sorduğunu anlatıyor. Sonrasında ise telefonundan bir uygulama gösterdiğini ve "Ben buradan kazanıyorum istersen sen de dene. Bu sana teşekkür şeklim olsun" dediğini ifade ediyor. Sonrasında kendisinin de uygulamayı indirdiğini ve biraz para kaybettikten sonra milyonlarca para kazandığını söyleyerek vatandaşları dolandırmak için yasa dışı bahis sitesi reklamı yapıyor.

Bir numarada yangında her şeyimi kaybettim bu şekilde ayaktayım şeklinde

Şahıslar ayrıca bazı reklamlarda ise yangında mahsur kalmış vatandaş gibi davranıyorlar. Yangının olduğu gün otelde konaklayan aile hikayesi uyduran dolandırıcılar hikayeyi daha acıklı yapmak için ise çocuklarının 5'inci katta atlandığını ve yangın nedeniyle bütün eşyalarını kaybettiklerini söylüyor. Yine bir kadının yanlarına geldiğini ve ağlamaması gerektiğini söyleyerek uygulamayı gösterdiğini ifade eden dolandırıcılar aynı şekilde başta para kaybettikleri ancak sonrasında milyonlarca lira para kazandıklarını söyleyerek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Dolandırıcılık gönderilerini yorumlarla destekliyorlar

Dolandırıcılar sadece sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmakla kalmıyor ayrıca başka hesaplar ile gönderilerin altına para kazandıklarını söylüyorlar. Şahıslar reklamları paylaşımlarının altına farklı hesaplar kullanarak uygulama sayesinde para kazandıklarını yazıyor ve para fotoğrafları paylaşıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Yangın Üzerinden Dolandırıcılık Yapılıyor - Son Dakika

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