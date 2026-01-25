Bolu\'da yol süpürme aracında yangın çıktı

Bolu Belediyesine ait yol süpürme aracında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Tabaklar Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu Belediyesine ait yol süpürme aracından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - BOLU