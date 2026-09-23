Bolu\'da zabıta, semt pazarında fiyat etiketi denetiminde etiketsiz satıcıları uyardı

Bolu'da belediye zabıta ekipleri, semt pazarlarında ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti. Denetimlerde, etiketi bulunmayan ürünler ve fiyatların tüketicilerin görebileceği şekilde sergilenip sergilenmediği incelendi.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki semt pazarlarında fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin üzerinde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını tek tek kontrol etti. Denetimlerde, ürünlerinde fiyat etiketi bulunmayan satıcılar uyarıldı. Zabıta ekipleri, fiyat etiketlerinin tüketicilerin alışveriş sırasında ürün fiyatını açıkça görebilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Ekipler, pazar yerlerinde fiyat etiketi denetimlerinin sürdürüleceğini bildirdi.