Bolu’da otobüs ve taksilere hijyen ve güvenlik denetimi - Son Dakika
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Bolu’da otobüs ve taksilere hijyen ve güvenlik denetimi

Bolu’da otobüs ve taksilere hijyen ve güvenlik denetimi
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Bolu Belediyesi zabıta ekipleri, özel halk otobüsleri ve ticari taksileri güvenlik, temizlik ve mevzuata uygunluk açısından denetledi. Araçlarda temizlik, yangın tüpü, ilk yardım çantası, engelli rampası ve sürücü belgeleri kontrol edildi.

Bolu'da zabıta ekipleri, otobüs ve taksileri güvenlik, temizlik ve mevzuata uygunluk açısından denetledi.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli, konforlu ve hijyenik ulaşım hizmetinden yararlanması amacıyla özel halk otobüsleri ve ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Günün farklı saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde araçlar ile sürücülerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Son denetimlerde özel halk otobüsleri ile bazı taksi durakları ve bu duraklara bağlı ticari taksiler incelendi.

Temizlik ve güvenlik ekipmanları kontrol edildi

Ekipler, araçların iç ve dış temizliği, sürücü kimlik kartları, yetki belgeleri, ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etti. Araçlardaki yangın söndürme tüpleri ile ilk yardım çantalarının uygunluğu da denetlendi. Toplu taşıma araçlarındaki engelli rampalarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilirken, sürücülerin kılık ve kıyafetleri ile araçların iç ve dış donanımlarının belirlenen standartlara uygunluğu incelendi. Denetimlerde eksiklik tespit edilen sürücülere uyarı yapıldı. Mevzuata aykırı durumlarda ise ilgili hükümler doğrultusunda idari yaptırım uygulandı. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin toplu taşıma araçları ve ticari taksilere yönelik rutin ve ani denetimlerini yıl boyunca sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Güvenlik, 3. Sayfa, Zabıta, Ulaşım, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu’da otobüs ve taksilere hijyen ve güvenlik denetimi - Son Dakika

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