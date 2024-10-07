Bolu'da Zincirleme Kaza

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Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

BOLU - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine çarptı.

Kaza, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AUB 827 plakalı otomobil yoğun ilerleyen trafikte durdu. Arkasından gelen 14 GC 551 plakalı cip otomobile çarptı. Aynı istikamette seyreden 34 CKV 053 plakalı otomobil kazayı görerek durdu. Onun arkasından gelen 34 BSG 759 plakalı otomobil ise duramayarak önündeki araca çarptı. 4 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle bölgede trafik aksadı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı olmadığının belirtilmesinin ardından sağlık ekipleri merkeze dönüş yaptı. Bölgede aksayan trafiği polis ekipleri kontrollü şekilde sağladı.