Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan uzatma çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluştu. Sürücüler, İstanbul yönüne gitmek için D-100'ü tercih edince araç sayısı 10 binden 40 bine çıktı ve kilometrelerce kuyruk oluştu. Bolu Valisi Erkan Kılıç, alternatif güzergahların kullanılması gerektiğini belirtti.

02.09.2024 19:52
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Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar sebebiyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde

kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 Karayolu'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Tünel kapanmadan önce D-100 Karayolu'nu kullanan araçların sayısı 10 bin civarındayken, tünel kapandığında ise bu sayı 4 kat arttı. D-100'deki artan araç yoğunluğu sebebiyle Bolu Dağı çile yolu oldu. Haftanın ilk iş gününde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Öte yandan, Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmaların 19 Eylül'de tamamlanması hedefleniyor.

"Vatandaşlarımızın uyarılara dikkat etmeleri, alternatif güzergahları kullanmalarını istiyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Çalışmalar sebebiyle sürücülerin yönlendirildiği D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanmaktadır. 19 Eylül'e kadar sürecek olan bu yoğunluğu azaltmak amacıyla vatandaşlarımızdan, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bolu Valiliği'nden yapılan uyarılara dikkat etmeleri, alternatif güzergahları kullanmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

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