Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 2 Yaralı

Bolu Dağı Tüneli\'nde Kaza: 2 Yaralı
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TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı. Ulaşım etkilendi.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde kontrolden çıkarak önce sağ ardından sol bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde, Bolu Dağı Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritte seyreden S.Ç. yönetimindeki 61 ACE 108 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ şeridindeki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sol şeritteki bariyerlere de çarparak durabildi. Kazada sürücü S.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.D. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden normal ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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