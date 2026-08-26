Bolu’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bolu Belediyesine ait geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Aşağısoku Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bolu Belediyesine ait geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin, tesisteki alevleri kontrol altına almak için başlattığı söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan tesis ve müdahale havadan dron ile görüntülendi.