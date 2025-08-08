Bolu\'daki Ot Yangını Erken Müdahale ile Söndürüldü

Bolu'da otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle eve ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şerafettin Koç'a ait tarlada henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ot yangını, tarlada bulunan eve ve ormanlık alana sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü. Öte yandan yangın nedeniyle tarlada bulunan ceviz ağaçları zarar gördü.

"Bir ay içinde aynı yerde çıkan üçüncü yangın"

Aynı bölgede bir ay içerisinde 3 kere yangın çıktığını söyleyen yanan tarlanın sahibi Şerafettin Koç, "Bu, bir ay içinde aynı yerde çıkan üçüncü yangın. Yangın kasıtlı mı, yola atılan camdan mı çıkıyor, gözümle görmeden bilemiyorum" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU