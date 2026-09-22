Bolu Dörtdivan\'da otluk alandaki yangını itfaiye evlere sıçramadan söndürdü

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde evlerin yanındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtdivan ilçesine bağlı Çalköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerin bitişiğindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.