Bolu Gerede\'de Deri Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

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Bolu'nun Gerede ilçesinde deri fabrikasının mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tabakhane bölgesinde faaliyet gösteren bir deri fabrikasının mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfakta bulunan tüpün patlaması neticesinde alevler kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu. - BOLU