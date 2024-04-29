Bolu Gerede'de Deri Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Bolu Gerede'de Deri Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Bolu Gerede\'de Deri Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren bir deri fabrikasının mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

29.04.2024 15:13
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Bolu'nun Gerede ilçesinde deri fabrikasının mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tabakhane bölgesinde faaliyet gösteren bir deri fabrikasının mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfakta bulunan tüpün patlaması neticesinde alevler kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Gerede'de Deri Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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