Bolu Gerede\'de deri fabrikasının bacasında çıkan yangın itfaiye ile kontrol altına alındı

Bolu'nun Gerede ilçesinde deri üretimi yapan fabrikanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren deri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın baca kısmında çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.