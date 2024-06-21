Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, D-750 kara yolunda Salur köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güzergah üzerinde seyreden H.Ö. yönetimindeki 06 BNS 319 plakalı otomobil, Salur köyü yol ayrımında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak savruldu. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil, kullanılamaz hale geldi. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu Gerede'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
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