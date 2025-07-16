Bolu Grand Kartal Otel Davasında Yeni Gelişmeler

Bolu'daki Grand Kartal Otel davasında dinlenen itfaiye tanıklarından birinin, itfaiye araçlarının giriş-çıkışlarının kayıt altına alındığını belirtmesi üzerine müşteki avukatları, söz konusu kayıtların mahkemeye getirilmesini istedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 8'inci gününde müşteki ve tanık beyanları verildi. Saat 09.45'te 9'uncu günün duruşması tanıkların ifadeleriyle başladı.

"Yangından önce kafe faaliyete geçmişti ve müşteri alıyorduk"

Otelin içindeki "White Fox" isimli kafenin çalışanı Mehmet İ., itfaiyenin denetime geldiğini belirterek, "Yangından önce kafe faaliyete geçmişti ve müşteri alıyorduk. İtfaiye denetime geldiğinde ben karşıladım. Denetimden sonra bir belge imzalayıp imzalamadığımı hatırlamıyorum, ben imza atmadım" ifadelerini kullandı.

"Yaptığım araştırmalara göre, o dönemde bir yangın yönetmeliği mevcut yoktu"

Grand Kartal Otel'in 1997 yılında statik projelerini hazırlayan ve yapı bitene kadar denetimlerini yapan İsmail Haluk İ., "Otel 1999 yılında iskan ruhsatını aldı. Denetlemeden sonra yapı kullanma izni aldılar. Yapıda tadilat yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. İskan alındıktan sonraki süreçle ilgili bilgim yok, benim otelle ilgili görevim o tarihte sona ermişti. Yaptığım araştırmalara göre, o dönemde bir yangın yönetmeliği mevcut yoktu"

"Yaptırım yapma gibi bir durumumuz yok"

Otelde asansör denetimi yapan muayene uzmanı Çağrı G., "Asansör muayene uzmanı olarak görev yapıyorum. Oteli 2024 yılında denetledim. Eksiklikleri tespit ettim. Eksiklikleri işyerine bildiriyoruz. Yaptırım yapma gibi bir durumumuz yok. Bina sahibine bildiriyoruz" diye konuştu.

"Kafe denetimi değildi"

Duruşmada dinlenen savunma tanığı emekli itfaiye şoförü Selami S., "16 Aralık'ta İrfan Acar ile otele gittik ancak bu bir kafe denetimi değildi. Otel denetimiydi" dedi.

Bir diğer itfaiye şoförü Ersin K. ise 16 Aralık'taki denetim ardından 1 hafta sonra yeniden denetime gidildiğini ifade ederek, "İrfan Acar, White Fox denetimine gideceğini söyledi. Ben de içeri girdim, İrfan denetim yapıyordu. Kafe o sırada aktif olarak çalışıyordu" diye konuştu.

Ersin K. ayrıca, "Denetime gittiğimiz yerlerin kaydı tutulur. Santral görevlimiz, aracın garajdan çıktığı ve döndüğü saati not alır" ifadelerini kullandı. Bu ifadenin ardından müşteki avukatları, söz konusu denetime ilişkin itfaiye aracı giriş-çıkış kayıtlarının mahkemeye sunulmasını talep etti. - BOLU