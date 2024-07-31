Bolu İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde İşçi Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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Bolu İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde İşçi Düşerek Yaralandı

Bolu İl Müftülüğü Gençlik Merkezi\'nde İşçi Düşerek Yaralandı

Bolu İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nin çatısını tamir eden işçi, çıktığı merdivenden düşerek yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

31.07.2024 14:43
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Bolu İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nin çatısını tamir eden işçi, çıktığı merdivenden düşerek yaralandı.

Olay, İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Merkezi'nin çatısında devam eden inşaat çalışmalarında görev yapan işçi Azmi Ö. merdivene çıkmak istedi. Merdivene çıkmaya çalışan işçi, en üst basamağa geldiğinde dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşerek yaralanan vatandaşı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralının ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı hastaneye kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde İşçi Düşerek Yaralandı - Son Dakika

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