Bolu İtfaiye Ekiplerinden Diş Hekimliği Fakültesine Yangın Eğitimi

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Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi personeline yönelik yangın eğitimi düzenledi. Eğitim çerçevesinde yanma, yangın türleri ve yangına müdahale yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri eğitimlerine devam ediyor. BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi personeline ilk önce teorik eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından personele uygulamalı çalışmalarla yangına müdahale pratiği yaptırıldı. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme tüpünün doğru kullanımını göstererek, acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Eğitimde personelin dikkatle takip ettiği uygulamalı bölümde, yangın tüpleriyle kontrollü şekilde ateş söndürme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından, eğitim sonunda personele muhtemel yangın durumlarında doğru müdahale yapmanın önemine değinildi. - BOLU