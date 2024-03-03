Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi\'nde minibüs kazası: 9 kişi taburcu oldu

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda freni boşalan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 kişiden 9'u hastaneden taburcu oldu.

Kaza, dün akşamüzeri saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda Saraycık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden günübirlik tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bir grup vatandaş geldi. Dönüş yolculuğunda Muabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüsün Saraycık köyü mevkiinde frenleri boşaldı. Freni boşalan minibüs keskin virajda devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüs, ağaca çarparak durabildi. 19 kişinin bulunduğu araçta 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 14 kişi şehirdeki hastanelere sevk edildi. Yaralanan 14 kişiden 9'u bugün hastaneden taburcu oldu. 5 kişinin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. - BOLU