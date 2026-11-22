Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dedeler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. idaresindeki 22 HR 116 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada K.S.Y. yönetimindeki 14 AAR 639 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler S.H. ve K.S.Y. ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.H., T.H. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.