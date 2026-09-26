Bolu Mudurnu\'da hindi kümesi yangınında bin 800 hindi telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hindi kümesinde çıkan yangında bin 800 hindi telef oldu.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Bostancılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.'ye ait içerisinde bin 800 hindinin bulunduğu kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle kümeste bulunan bin 800 hindi telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.