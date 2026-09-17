Bolu Mudurnu'da yağışta kayan tır karşı yönden gelen tırla çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da yağışta kayan tır karşı yönden gelen tırla çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Bolu Mudurnu\'da yağışta kayan tır karşı yönden gelen tırla çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağış nedeniyle kayan boş tırın, karşı yönden gelen sunta yüklü tırla çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılardan biri Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, diğeri olay yerinde tedavi edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağış nedeniyle kayan tırın, karşı yönden gelen tırla çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı-Mudurnu kara yolunun Taşkesti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mudurnu istikametine giden H.D. yönetimindeki 54 AOR 863 plakalı boş tır, yağmur yağışının etkisiyle virajda kayarak dorse kısmıyla karşı yönden gelen H.Ç. idaresindeki 41 AIK 104 plakalı, sunta yüklü tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler H.Ç. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından H.Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.D. ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Kazada her iki tırda da maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaMudurnuAkyazıBoluKazaSon Dakika

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