Bolu-Mudurnu karayolunda 10 metre uzunluğundaki ağaç yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
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Bolu-Mudurnu karayolunda 10 metre uzunluğundaki ağaç yolu trafiğe kapattı

Bolu-Mudurnu karayolunda 10 metre uzunluğundaki ağaç yolu trafiğe kapattı

Bolu-Mudurnu karayolu Çepni köyü mevkiinde, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bir ağaç kökünden kırılarak yolu trafiğe kapattı. Bir aracın ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu olayda, uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve ağaç kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

12.02.2024 20:26
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Bolu- Mudurnu karayolunda yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağaç devrilerek yolu trafiğe kapattı.

Olay, Bolu-Mudurnu karayolu Çepni köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunun kenarında bulunan ağaçlardan biri akşam saatlerinde kökünden kırılarak devrildi. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağaç devrildiği esnada bölgeden geçen bir araç, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yolu trafiğe kapatan ağaç nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağacın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - BOLU

Kaynak: İHA

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