Bolu-Mudurnu Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bolu-Mudurnu Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu-Mudurnu yolunda meydana gelen kazada, Hulusi Kuru yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil ise hurdaya döndü.

01.07.2024 00:44
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Bolu- Mudurnu yolunda kontrolden çıkan otomobilin duvara çarptığı kazada, sürücü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hulusi Kuru yönetimindeki 14 ACL 247 plakalı Tofaş marka otomobil, Bolu-Mudurnu kara yolunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yolun 100 metre uzağında bulunan duvara çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hulusi Kuru ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Hulusi Kuru, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Hulusi Kuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirerek feryat etti.

Kazaya karışan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu-Mudurnu Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu-Mudurnu Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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