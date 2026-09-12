Bolu Sağlık Mahallesi'nde çıkan yangın odunluk ve 3 evi küle çevirdi - Son Dakika
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Bolu Sağlık Mahallesi'nde çıkan yangın odunluk ve 3 evi küle çevirdi

Bolu Sağlık Mahallesi\'nde çıkan yangın odunluk ve 3 evi küle çevirdi
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Bolu'da Sağlık Mahallesi Orkide Sokak'ta atıl evin bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek odunluğa ve çevredeki 3 eve sıçradı. İtfaiye ve OGM arazözlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 farklı kişiye ait ev zarar gördü, çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kuru otların tutuşması neticesinde meydana gelen yangında odunluk ve 3 ev zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Orkide Sokak üzerinde bulunan atıl haldeki evin odunluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odunluğa ardından da etraftaki 3 eve sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve OGM'ye bağlı arazöz sevk edildi. Ekipler tarafından alevler uzun uğraşlar neticesinde söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle odunluk ile 3 farklı kişiye ait ev yangından zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ineleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İnceleme, Güvenlik, İtfaiye, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Sağlık Mahallesi'nde çıkan yangın odunluk ve 3 evi küle çevirdi - Son Dakika

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