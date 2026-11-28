Bolu'nun Yedigöller bölgesinde kendilerinden haber alınamayan 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları, kurulan koordinasyon merkezinden izleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndaki koordinasyon merkezinde çalışmaları takip ediyor. İlgili kurumların yetkilileri ve arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu merkezde, bölgedeki faaliyetlere dair değerlendirmeler yapılıyor ve çalışmaların koordinasyonu sağlanıyor.

Böylece ekiplerin sahadaki çalışmalarına destek verilirken, koordinasyon merkezinde arama faaliyetlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.