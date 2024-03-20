Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-13" operasyonlarında 5 ilde 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › BTÖ'ye yönelik operasyonda 20 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika
Süleyman Yılmaz, ağız ve diş sağlığı merkezine karşı yaşadığı sorunlar nedeniyle dava açmak istedi. Ancak dava dilekçesini avukat yerine arzuhalciye yazdırdı. Arzuhalcinin yanlış dilekçe yazması sonucu Yılmaz, davayı kaybetti ve adli para cezası ödemek zorunda kaldı.
Rize-İspir karayolunun Denizgören mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kimliği belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve takla attı. Yabancı uyruklu olan şoförün yanında bulunan 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Nizip ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla, park halindeki bir yakıt tankerinden mazot çalan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında, minibüs ile akaryakıt çalmaya çalışan şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, bidonlara doldurulmuş 300 litre mazot ele geçirildi. Şüpheliler M.K. ve F.Y., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da askere gitmeye hazırlanan bir genç, park halindeki servis aracına çarpması sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazanın ardından gencin babası ve arkadaşları olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Kaza sonucunda servis aracının arkası 1 metre içeri göçtü. Kazada hayatını kaybeden genç, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğa yürüyüşü yaptıkları esnada dağın zirvesinde mahsur kalan Mertcan Katıoğlu ve Kamil Umut Turan isimli vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kurtarılan şahıslar daha sonra güvenli bölgeye tahliye edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadın sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı başka bir kadını aracında darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da bir konteyner kentte kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğu, aynı gün içerisinde bulundu. Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Abuzer Can gözaltına alındı ve tutuklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde terör propagandası suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak suçundan aranan A.S.'yi yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan G.T, B.S, D.Ü. A.D ve İ.C.T isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bonzai, eroin ve uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir'de bir minibüste durdurulan 11 düzensiz göçmenle birlikte göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şebeke üyelerini yakaladı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.
Şişli'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde bulunan elektrik panosunda meydana gelen küçük çaplı patlama sonucunda bir kadın görevli yaralandı. Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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