BTÖ'ye yönelik operasyonda 20 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

BTÖ'ye yönelik operasyonda 20 mağara ve sığınak imha edildi

Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kış aylarında eylem yapmak amacıyla kullandığı mağara ve sığınaklar, 'Bozdoğan-13' operasyonlarıyla 5 ilde imha edildi. Operasyonlar kapsamında çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcılar da yok edildi.

20.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-13" operasyonlarında 5 ilde 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa BTÖ'ye yönelik operasyonda 20 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Dava dilekçesini arzuhalciye yazdıran kişi hem davayı kaybetti hem de adli para cezası ödedi
    14:12 Dava dilekçesini arzuhalciye yazdıran kişi hem davayı kaybetti hem de adli para cezası ödedi

    Süleyman Yılmaz, ağız ve diş sağlığı merkezine karşı yaşadığı sorunlar nedeniyle dava açmak istedi. Ancak dava dilekçesini avukat yerine arzuhalciye yazdırdı. Arzuhalcinin yanlış dilekçe yazması sonucu Yılmaz, davayı kaybetti ve adli para cezası ödemek zorunda kaldı.

  • Rize'de Trafik Kazasında 2 Kişi Ağır Yaralandı
    14:09 Rize'de Trafik Kazasında 2 Kişi Ağır Yaralandı

    Rize-İspir karayolunun Denizgören mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kimliği belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve takla attı. Yabancı uyruklu olan şoförün yanında bulunan 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Gaziantep'te Yakıt Tankerinden Mazot Çalan Şüpheliler Yakalandı
    14:09 Gaziantep'te Yakıt Tankerinden Mazot Çalan Şüpheliler Yakalandı

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Nizip ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla, park halindeki bir yakıt tankerinden mazot çalan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında, minibüs ile akaryakıt çalmaya çalışan şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, bidonlara doldurulmuş 300 litre mazot ele geçirildi. Şüpheliler M.K. ve F.Y., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Antalya'da Motosikletli Genç Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
    14:08 Antalya'da Motosikletli Genç Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

    Antalya'da askere gitmeye hazırlanan bir genç, park halindeki servis aracına çarpması sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazanın ardından gencin babası ve arkadaşları olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Kaza sonucunda servis aracının arkası 1 metre içeri göçtü. Kazada hayatını kaybeden genç, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • Doğa yürüyüşünde mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
    14:08 Doğa yürüyüşünde mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğa yürüyüşü yaptıkları esnada dağın zirvesinde mahsur kalan Mertcan Katıoğlu ve Kamil Umut Turan isimli vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kurtarılan şahıslar daha sonra güvenli bölgeye tahliye edildi.

  • Adana'da trafikte tartıştığı kadını darbeden sürücü serbest bırakıldı
    14:00 Adana'da trafikte tartıştığı kadını darbeden sürücü serbest bırakıldı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadın sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı başka bir kadını aracında darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Malatya'da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
    14:00 Malatya'da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

    Malatya'da bir konteyner kentte kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğu, aynı gün içerisinde bulundu. Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Abuzer Can gözaltına alındı ve tutuklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.

  • Salihli'de Terör Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı
    13:59 Salihli'de Terör Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde terör propagandası suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak suçundan aranan A.S.'yi yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

  • Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
    13:59 Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan G.T, B.S, D.Ü. A.D ve İ.C.T isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bonzai, eroin ve uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.

  • Kırşehir'de düzensiz göçmen kaçakçılığı şebekesi yakalandı
    13:56 Kırşehir'de düzensiz göçmen kaçakçılığı şebekesi yakalandı

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir'de bir minibüste durdurulan 11 düzensiz göçmenle birlikte göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şebeke üyelerini yakaladı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

  • İTÜ Mimarlık Fakültesinde Elektrik Panosunda Patlama
    13:54 İTÜ Mimarlık Fakültesinde Elektrik Panosunda Patlama

    Şişli'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde bulunan elektrik panosunda meydana gelen küçük çaplı patlama sonucunda bir kadın görevli yaralandı. Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


14:06 Emeklilerin beklediği adım atılıyor Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Emeklilerin beklediği adım atılıyor! Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
12:11 TBMM’de görevli 8 kavas, Türkiye’nin siyasi tarihine yakından tanıklık ediyor TBMM'de görevli 8 kavas, Türkiye'nin siyasi tarihine yakından tanıklık ediyor
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
13:35 Fransa Rekabet Kurumu, Google’a 250 milyon euro ceza verdi Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 250 milyon euro ceza verdi
13:24 İranlılar Nevruz için Van’a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
13:08 Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi
13:04 Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın
13:00 Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı
12:59 Hayko Cepkin’in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı
12:49 İstanbul’da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor
11:28 Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor
11:13 Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 14:10:41. #1.13#
SON DAKİKA: BTÖ'ye yönelik operasyonda 20 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement