BTÖ'ye yönelik operasyonda 20 mağara ve sığınak imha edildi

Rize'de Trafik Kazasında 2 Kişi Ağır Yaralandı

Rize-İspir karayolunun Denizgören mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kimliği belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve takla attı. Yabancı uyruklu olan şoförün yanında bulunan 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.