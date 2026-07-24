Bolu\'da uçuruma yuvarlanan cipte iki genç hayatını kaybetti

Bolu'da cipin 15 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Emre Yaman ile sevgilisi Ceyda Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, Çaygökpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ava gittikleri öğrenilen Enes Yaman (25) yönetimindeki 14 EB 755 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Emre Yaman (20) ile sevgilisi Ceyda Öztürk (20) hayatını kaybederken, sürücü Enes Yaman yaralandı. Yaralı Enes Yaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre Yaman ve Ceyda Öztürk'ün cenazeleri ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Gözyaşları içinde toprağa verildiler

Hastanedeki işlemlerin ardından ailelerine teslim edilen Emre Yaman ve Ceyda Öztürk için ayrı ayrı cenaze törenleri düzenlendi. Törenlere aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emre Yaman'ın cenazesi, Ovadüzü Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ovadüzü Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ceyda Öztürk'ün cenazesi de Yeşil Cami'de cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar Mezarlığı'na defnedildi.