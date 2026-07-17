Boluspor\'da Bahis Şikesi Operasyonu

Bahis şikesi soruşturması kapsamında, görev yaptıkları dönemde Boluspor maçlarına rakip takım lehine sonuç ve gol bahisleri oynadıkları iddia edilen 4 eski kulüp yöneticisi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulübü yöneticilerine ait 2020-2026 yılları arasındaki veriler temin edilerek inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde, kulüplerde yönetici olarak görev yaptıkları dönemlerde kendi takımlarının karşılaşmalarına ilişkin rakip takım lehine sonuç, gol sayısı ve futbolculara yönelik bahis türlerinde kupon oluşturduğu öne sürülen kişiler tespit edildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 10 ilde belirlenen 19 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelendiği soruşturmada, şüphelilerin bahis hareketlerine ilişkin tespitler dosyaya girdi.

Boluspor'dan 4 isim listede

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında, Boluspor'da geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan Murat Şabablı, Ali Şen, Halil İbrahim Yavaş ve Ali Gürsoy'un da bulunduğu belirtildi. Murat Şabablı'nın, yöneticilik yaptığı dönemde Boluspor'un maçlarında rakip takım lehine sonuç veya gol bahislerine yönelik 13 kupon oynadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Ali Şen'in aynı nitelikte 61, Halil İbrahim Yavaş'ın 28, Ali Gürsoy'un ise 22 bahis kuponunun bulunduğu belirlendi. Soruşturma çok yönlü olarak yürütülürken işlemler devam ediyor. - BOLU