Asırlık Aşk: 100 ve 103 Yaşındaki Çiftin Sırrı - Son Dakika
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Asırlık Aşk: 100 ve 103 Yaşındaki Çiftin Sırrı

Asırlık Aşk: 100 ve 103 Yaşındaki Çiftin Sırrı
17.07.2026 11:51
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Mehmet ve Cennet Balaban çifti, uzun yaşamlarının sırrını az yemek ve doğal beslenmekte buluyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Mehmet Balaban ile 103 yaşındaki eşi Cennet Balaban, uzun ve sağlıklı yaşamalarının sırrını az yemek, doğal beslenmek ve sofralarından yoğurdu eksik etmemek olarak anlatıyor.

İslahiye'nin Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve 1953'te evlenen Balaban çiftinin 3 oğlu, 4 kızı, 25 torunu ile 26 torun çocuğu bulunuyor.

İleri yaşlarına rağmen günlük işlerini büyük ölçüde kendileri yapan çift, bugüne kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadıklarını, yalnızca 2021 yılında salgın döneminde doktora başvurduklarını söyledi.

Yörük kültürüyle yetiştiklerini ve avcılıkla hayatının geçtiğini anlatan Mehmet Balaban, yıllardır sofralarından tereyağı, yoğurt ve peyniri eksik etmediklerini belirtti.

Yoğurdu etten daha çok sevdiğini ifade eden Balaban, güçlü bir öğün tükettiklerinde günün geri kalanını tek öğünle geçirdiklerini dile getirerek, "Az yemek ve doğal beslenmek bizi bugüne kadar ayakta tuttu." dedi.

103 yaşındaki Cennet Balaban ise evlilikleri boyunca eşiyle hiç kavga etmediklerini belirterek, "Allah ondan razı olsun. Bir ömür huzur içinde yaşadık." diye konuştu.

Her gün kendi elleriyle hazırladığı Türk kahvesini eşine ikram ettiğini anlatan Cennet Balaban, birlikte geçirdikleri her günün kıymetini bildiklerini söyledi.

Yaz sıcaklarında evlerinin avlusunda dinlenen asırlık çift, el ele oturarak birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılığı ilk günkü gibi yaşatmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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