Erzurum'da Trüf Mantarında Büyük Keşif - Son Dakika
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Erzurum'da Trüf Mantarında Büyük Keşif

Erzurum\'da Trüf Mantarında Büyük Keşif
17.07.2026 10:00
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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, 112 bin hektar alanda 22 ton trüf mantarı tespit etti.

ERZURUM Orman Bölge Müdürlüğü, özel eğitimli köpeklerle yürüttüğü envanter ve planlama çalışmaları kapsamında Erzurum ve Erzincan'da 112 bin hektar araziyi tarayıp, toprağın altında yaklaşık 22 ton trüf mantarı varlığı tespit etti.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen, diğer türlerine göre protein ve mineral madde içerikleri bakımından daha zengin olan trüf mantarının envanterini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Güçlü aroması ve kalitesine göre kilosu 100 ila 750 avro arasında değiştiği için 'kara elmas' olarak bilinen mantarın yetiştiği doğal alanlar, trüf avcıları ve özel eğitimli köpekler ile araştırıldı. Çalışma sonunda Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale taraflarında yaklaşık 20 bin hektar alanda 3,5 ton, Erzincan'da Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde yaklaşık 30 bin hektarda 6 ton, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü sahasında 62 bin hektar alanda ise 12,5 ton trüf mantarı varlığı tespit edildi.

TRÜF ORMANLARI TESİS EDİLDİ

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede yapay trüf ormanları da tesis edildi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1050 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanı dikildi. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 550, Üzümlü ilçesinde ise 550 olmak üzere toplam bin 100 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanı toprakla buluşturuldu.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen trüf mantarının son 10 yılda gündeme geldiğini belirtti. Karakurt, diğer mantarlarla kıyaslandığında, protein ve mineral madde içerikleri bakımından trüfün daha zengin olduğunu söyledi. Güçlü aroması ve ekonomik değerinin yüksekliğinden dolayı trüfün çok pahalı mantar türü olduğunu ifade eden Karakurt, Türkiye'de doğal olarak yetişen trüf mantarının çeşit ve kalitesine göre kilogram fiyatının 100 ila 750 avro arasında değiştiğini bildirdi.

30 MİLYON LİRA EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Yer altında yetişen trüf mantarının özel eğitimli köpekler ve 'trüf avcısı' olarak bilinen kişiler tarafından bulunduğunu anlatan Karakurt, 2024 yılından beri yapılan satışlarla yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırıldığı bilgisini verdi. Karakurt, doğada kendiliğinden yetişen trüf mantarını meşe ağaçlarının köklerine aşılayarak üretim yaptıklarını da kaydeden Karakurt, "Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yönetim alanı dahilinde, ilk defa 'yapay trüf ormanı tesis edildi. Erzurum'un Aşkale ilçesi Cephanelik ağaçlandırma sahasında 2 hektar sahada bin 50 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanını toprakla buluşturduk. Ayrıca Erzincan'ın Refahiye ilçesi Damlaca köyü içerisinde bir hektar alanda550 adet, Üzümlü ilçesi Ocakbaşı köyünde ise bir hektar alanda 550 adet olmak üzere toplam 2 hektar alanda bin 100 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanını dikildi. Böylece doğal yetişme ortamının yanında yapay olarak da trüf mantarının yetişmesine ve ekonomiye girmesine katkıda bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Erzurum, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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