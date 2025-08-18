Bolvadin\'de Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında artan motosiklet kullanımına yönelik denetimlerine devam ediyor.

İlçenin farklı noktalarında 21: 30 ile 23: 00 saatleri arasında Bolvadin Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yapılan motosiklet uygulamasında 87 motosiklet denetlenirken 21 motosiklet trafikten men edilerek, Yediemin Otoparkı'na çekildi.

Kurallara uymayan, trafiği tehlikeye sokan ve çevreye rahatsızlık veren çok sayıda motosiklet sürücüsüne de idari para cezası uygulandı. Ekiplerin farklı zaman ve bölgelerde denetimleri aralıksız devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR